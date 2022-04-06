Новая Зеландия введет дополнительные пошлины на импорт товаров из России

Правительство Новой Зеландии введет пошлины в размере 35% на импорт всех товаров из России на фоне спецоперации РФ на Украине, как передает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Нанайи Махуты и главы минторга Дэмиена О'Коннора.

"Правительство объявило, что введет пошлины в размере 35% на весь импорт из России и распространит существующие экспортные запреты на продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

В частности, согласно документу, власти Новой Зеландии вводят запрет на экспорт оборудования для информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и двигатели.

В документе отмечается что на сегодняшний день это "самый значительный экономический ответ" Новой Зеландии на военную операцию России. Решение вступит в силу с 25 апреля после того, как будут подготовлены соответствующие постановления.