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Детская библиотека, открывшаяся в Швеции, пополнилась армянскими книгами

Детская библиотека, открывшаяся в Швеции, пополнилась армянскими книгами

Искусствовед с бельгийскими корнями Тьерри Мортье,  ведущий свою деятельность в Швеции, инициировал создание крупнейшего в Швеции собрания детских книг на иностранных языках. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, свое место в новой библиотеке имеет и армянская детская литература.

Инициатива реализуется в сотрудничестве с аккредитованными в стране дипломатическими представительствами иностранных государств, Фондом «Астрид Линдгрен», шведской общиной коренных саамов Швеции и шведской библиотечной системой.

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА при посредничестве Министерства иностранных дел РА для комплектации библиотеки передало в дар шестнадцать детских книг армянских авторов. Среди них произведения Ованнеса Туманяна, Асмик Апоян, Нунэ Саркисян, Лилит Алтунян, Левона Неса, Каринэ Хачатрян и других авторов.
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