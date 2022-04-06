Детская библиотека, открывшаяся в Швеции, пополнилась армянскими книгами

Искусствовед с бельгийскими корнями Тьерри Мортье, ведущий свою деятельность в Швеции, инициировал создание крупнейшего в Швеции собрания детских книг на иностранных языках. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, свое место в новой библиотеке имеет и армянская детская литература.

Инициатива реализуется в сотрудничестве с аккредитованными в стране дипломатическими представительствами иностранных государств, Фондом «Астрид Линдгрен», шведской общиной коренных саамов Швеции и шведской библиотечной системой.

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА при посредничестве Министерства иностранных дел РА для комплектации библиотеки передало в дар шестнадцать детских книг армянских авторов. Среди них произведения Ованнеса Туманяна, Асмик Апоян, Нунэ Саркисян, Лилит Алтунян, Левона Неса, Каринэ Хачатрян и других авторов.