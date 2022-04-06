Совет ЕЭК принял новый пакет мер по насыщению рынка ЕАЭС социально значимыми товарами

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на внеочередном заседании во вторник принял дополнительный пакет мер, направленный на насыщение единого рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) социально значимыми товарами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Советом комиссии [ЕЭК] принято решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин по 938 товарным позициям до 30 сентября 2022 года, при этом по отдельным товарным позициям решение об обнулении будет принято коллегией ЕЭК в ближайшее время. Эти меры позволят обеспечить бесперебойные поставки товаров на внутренний рынок [Евразийского экономического] союза", - заявил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев, слова которого приводятся в сообщении.

По его информации, объем импорта по обнуленным позициям оценивается в $31 млрд в год, экономия импортеров за полгода может составить порядка $800 млн в случае сохранения объемов ввоза товаров на уровне 2021 года. Кроме того, для 150 позиций продолжит действовать тарифная льгота, освобождающая данные товары от ввозной таможенной пошлины. Для получения льготы потребуется представить документы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции, уточнил Ильичев.

Совет ЕЭК также принял решение о сокращении срока таможенного контроля для льготных товаров и упростил процедуру подтверждения происхождения ввозимых товаров в рамках непреференциальных правил определения страны их происхождения, отмечается в пресс-релизе. Страны ЕАЭС также достигли договоренности о возможности производства машин по упрощенным национальным правилам. Соответствующие исключения из действия технического регламента ЕАЭС будут действовать до 1 февраля 2023 года, сказали в МЭР.