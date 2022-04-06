Временное закрытие 11 аэропортов на юге России продлили до 13 апреля

Росавиация в седьмой раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 13 апреля, передает Арменпресс.

"До 13 апреля 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, заверили в ведомстве.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на Украине. Позднее их несколько раз продлевали.