В Китае заявили, что переговоры России и Украины сохраняют надежду на мир

Китай считает, что все стороны должны открывать перспективы для переговоров по ситуации на Украине, так как пока они продолжаются, сохраняется возможность прекращения огня и надежда на мир, как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с канадской коллегой Мелани Жоли.

"Китай призывает все стороны спокойно и рационально мыслить, создавать благоприятные возможности для мира и открывать перспективы для переговоров. Текущие переговоры сталкиваются с перипетиями и сложностями, но пока они продолжаются, сохраняется возможность прекращения огня и надежда на мир", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

Он добавил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в этом отношении, основываясь на объективной и справедливой позиции.