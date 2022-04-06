В рамках Дней Франкофонии в Гюмри выступил квартет Тиграна Казазяна

В рамках программ Дней Франкофонии в Армении 5-го апреля в Гюмри, в Драматическом театре им. В. Ачемяна выступил квартет Тиграна Казазяна.

Как сообщает «Арменпресс», квартет исполнил произведения Тиграна Казазяна. В составе были пианистка и композитор Люси Ханян, на ударных инструментах - Мовсес Эбеджян и контрабасист Гурген Эбеджян. «Квартет только сформировался. Я познакомился с пианисткой-композитором Люси Ханян, и мы сразу же начали работать, к нам присоединились Мовсес и Гурген Эбеджяны. Я рад, что наконец-то нашел людей, с которыми могу играть эту музыку», - сказал Тигран Казазян, отметив, что подобный концерт квартет уже сыграл в музее Комитаса в Ереване.

Тигран Казазян родился в 1987 году в Египте. До 18 лет он жил в родном городе, затем 6 лет в Канаде, после переехал в Армению. «Я живу в Армении уже десять лет, решил и приехал. Дома мы говорили по-французски, как и моя мама-француженка, и мой отец, но я говорил по-армянски с бабушкой и ходил в армянский детский сад. Я мало знал об Армении до переезда в Армению. Потом я приехал в Армению, поступил в консерваторию, женился и остался здесь. Здесь родились два моих сына, Ваан и Сепух», - рассказал Тигран Казазян, с гордостью отметив, что его мать, француженка - историк-арменовед, и что ее любимое занятие - изучение архивных документов об армянах.

Ежегодные Дни Франкофонии, проводимые в Армении, являясь одной из важнейших программ культурной программы посольства Франции в Армении, способствуют распространению франкоязычной культуры. В 2022 году в программе будет более 15 мероприятий, связанных с кино, музыкой, фотографией. Состоятся они и в Ереване, и в регионах.