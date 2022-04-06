На заседании под председательством вице-премьера были обсуждены проблемы зоны бедствия

5 апреля на заседании под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна, с участием руководящего состава заинтересованных государственных органов, губернаторов и глав общин, были обсуждены проблемы зоны бедствия. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате вице-премьера.

Представляя результаты реализации программы государственного содействия, направленного на решение жилищных проблем семей, оставшихся без крова вследствие землетрясения, председатель Комитета по градостроительству Армен Гуларян отметил, что с начала программы бенефициарами были признаны 5 419 семей из населенных пунктов Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областей Армении. Жилищная проблема 5 391 семей была решена в рамках указанной программы государственного содействия. Вопрос 28 семей из общины Джрадзор, согласно их желанию, будет разрешен в рамках другой программы содействия правительства, решения от 27. 08. 2020N1411-Л, касающегося семей, переселившихся из общины Джрадзор, по причине строительства водохранилища Капси. В ходе обсуждения был рассмотрен вопрос распределения неприватизированного жилья, построенного в рамках различных программ государственного содействия семьям, оставшимся без крова после землетрясения, а также вопрос временных строений, построенных после землетрясения. Последний вопрос включен в программу правительства на 2021-2026 годы. Предусматривается принятие правовых основ регулирования этого вопроса. С 2023 года - реализация самих программ в соответствии с установленными правительством подходами и приоритетами.