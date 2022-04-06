Время в Ереване: 11:07:36,   6 Апрель

В Госдуме заявили, что "адские" санкции США против России не сработали

В Госдуме заявили, что "адские" санкции США против России не сработали

США не удалось парализовать российскую банковскую систему, РФ способна выполнить все свои обязательства, при этом санкции вредят самим гражданам Соединенных Штатов. Как передает Арменпресс, такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"План Вашингтона не удался. "Адские" санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось", - написал он.

По словам политика, у РФ "есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций", при этом "ситуация, созданная США, бьет по ним самим и их гражданам".


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]