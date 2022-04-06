США не удалось парализовать российскую банковскую систему, РФ способна выполнить все свои обязательства, при этом санкции вредят самим гражданам Соединенных Штатов. Как передает Арменпресс, такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"План Вашингтона не удался. "Адские" санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось", - написал он.

По словам политика, у РФ "есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций", при этом "ситуация, созданная США, бьет по ним самим и их гражданам".