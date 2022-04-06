Вашингтон направит Киеву дополнительную военную помощь в размере до $100 млн

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до $100 млн, она будет включать в себя противотанковые системы. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлениях, распространенных во вторник пресс-службой Белого дома, а также госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили в Белом доме, Байден "предоставил госсекретарю США полномочия <...> осуществить выделение на общую сумму до $100 млн оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине".

В заявлении Блинкена уточняется, что он распорядился выделить указанную помощь "для удовлетворения срочной потребности Украины в дополнительных противотанковых системах". Госсекретарь США отметил, что это уже шестой раз с августа 2021 года, когда со складов Пентагона для Киева выделяют вооружения или технику.

Блинкен заверил, что США и их союзники "продолжат предоставлять помощь в сфере безопасности с целью укрепления обороны Украины", а также будут оказывать экономическую и гуманитарную поддержку.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее подчеркнул, что значительная часть поставляемого Западом Киеву оружия "оказывается в руках бандитов, нацистов, террористов и уголовников", а "съехавшиеся со всего мира в Европу головорезы, получив боевой опыт на Украине, могут применить его впоследствии где угодно".