Европейские индексы - 05-04-22

МОСКВА, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.65% и составил 14424.36 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.28% и составил 6645.51 пункта, британский FTSE вырос на 0.72% и составил 7613.72 пункта, а российский RTSI снизился на 4.46% и составил 1004.78 пункта.