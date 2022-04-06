Европейские индексы - 05-04-22
МОСКВА, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.65% и составил 14424.36 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.28% и составил 6645.51 пункта, британский FTSE вырос на 0.72% и составил 7613.72 пункта, а российский RTSI снизился на 4.46% и составил 1004.78 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 09:51 В рамках Дней Франкофонии в Гюмри выступил квартет Тиграна Казазяна
- 09:47 В Госдуме заявили, что "адские" санкции США против России не сработали
- 09:45 Вашингтон направит Киеву дополнительную военную помощь в размере до $100 млн
- 09:30 Европейские индексы - 05-04-22
- 09:29 Американские индексы снизились - 05-04-22
- 09:28 Цены на цветные металлы - 05-04-22
- 09:27 Цены на драгоценные металлы снизились - 05-04-22
- 09:25 Цены на нефть снизились - 05-04-22
- 05.04-21:38 На выставке по случаю 30-летия установления дипотношений между РФ и Арменией представлены архивные фото «Арменпресс»
- 05.04-21:01 В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе нарушений не зафиксировано: МО РФ
- 05.04-20:36 Закрепление Арменией обязанности быть гарантом безопасности Арцаха - гарант будущего армянского народа: НС Арцаха
- 05.04-20:22 В Италии заявили о поддержке новых антироссийских санкции ЕС
- 05.04-20:13 Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом отбыл в Брюссель
- 05.04-20:05 Новый глава МИД Грузии приглашен на встречу министров иностранных дел НАТО
- 05.04-20:02 Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном
- 05.04-19:51 Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили
- 05.04-19:33 В НАТО не собираются отправлять войска и авиацию на Украину
- 05.04-19:25 В ООН поприветствовали готовность России и Украины продолжать переговоры
- 05.04-19:10 НАТО придется сотрудничать с Россией и преодолевать трудности в отношениях: Столтенберг
- 05.04-19:00 В Армении есть закрытые автодороги: Ларс закрыт для грузовых автомобилей
- 05.04-18:43 Эстония вышлет 14 российских дипломатов
- 05.04-18:08 Премьер-министр Пашинян принял участников программы “иГорц”
- 05.04-18:07 Предстоящие на 6 апреля мероприятия
- 05.04-18:02 Президент Армении принял делегацию во главе со спикером парламента Грузии
- 05.04-17:29 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 493 млн
11:29, 31.03.2022
1189 просмотров Армения неоднократно отвечала на предложения Азербайджана: премьер-министр
15:45, 01.04.2022
1127 просмотров Вопрос статуса Нагорного Карабаха для Армении принципиален
15:19, 04.04.2022
1093 просмотров Мир молча наблюдает за посягательствами Азербайджана на Арцах: Валери Буайе
14:04, 02.04.2022
1084 просмотров Марина Кальюранд призвала Азербайджан немедленно отвести свои войска
15:18, 03.04.2022
989 просмотров Дождь, повышение температуры, усиление ветра. Ожидаемая погода в Армении