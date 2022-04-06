Цены на цветные металлы - 05-04-22

ЛОНДОН, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.52% и составила 3465.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.13% и составила 10455.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.62% и составила 2428.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.20% и составила 33312.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.04% и составила 44174.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.66% и составила 4296.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42549.17 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.