На выставке по случаю 30-летия установления дипотношений между РФ и Арменией представлены архивные фото «Арменпресс»

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией в Ереване состоялся концерт классической музыки и тематическая выставка, на которой были представлены рассказывающие об истории армяно-российских дипотношений документы и фотографии из Национального архива Армении, государственных информационных агентств «Арменпресс» (Армения) и «ТАСС» (РФ).

Как сообщает Арменпресс, мероприятие, организованное по инициативе культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване, состоялось 5 апреля в Доме камерной музыки имени Комитаса.

Генеральный директор МКДЦ «Дом Москвы» Ваграм Карапетян отметил, что представленные архивные документы представляют новейшую историю армяно-российских дипломатических отношений, роль президентов и премьер-министров Армении и России в укреплении отношений.

«Россию и Армению связывает многовековая дружба. А 30 лет – это период, когда мы смогли доказать и укрепить нашу дружбу. Сегодня присутствие России в Армении и присутствие Армении в России наблюдается во всех сферах. Я уверен, что все, что было достигнуто за последние 30 лет, в ближайшие десятилетия будет только приумножаться», - подчеркнул Карапетян и поблагодарил посольство России, министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, правительство России и Национальный архив Армения, информационные агентства «Арменпресс» и «ТАСС» за помощь в проведении мероприятия.

Посол России в Армении Сергей Копыркин высоко оценил армяно-российские дипломатические отношения. По его словам, такая оценка подтверждается заявлениями лидеров двух стран. «В наших отношениях есть много очень позитивного, что отражается во всех сферах. По-моему, это чувствует каждый гражданин России и Армении. Мы стратегические партнеры, участвуем в одних и тех же интеграционных объединениях, нас объединяют глубокие человеческие отношения. Все это находит свое отражение на практике», — подчеркнул посол РФ.

По словам Сергея Копыркина, то, что сделано за эти годы, не напрасно, т.к. между двумя странами имеющие глубокую и прочную основу отношения формировались тысячелетиями. Посол России уверен, что эта основа и то, что было сделано за 30 лет, доказывает, что, несмотря на стоящие перед Россией, Арменией и миром проблемы и вызовы, отношения между двумя странами будут развиваться.

В программе концерта прозвучали произведения Арно Бабаджаняна, Арама Хачатуряна, Александра Спендиаряна, Сергея Рахманинова, Георгия Сараджева и других композиторов. Бессмертные композиции исполнили Армине Григорян (пианистка), Сона Барсегян (пианистка), Карен Шахгалдян (скрипка), Арцвик Демурчян (сопрано), Айк Тигранян (баритон).

В мероприятии приняли участие председатель НС Армении Ален Симонян, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян, посол РФ в Армении Сергей Копыркин, посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, представители различных российских и армянских организаций, деятели культуры.