В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе нарушений не зафиксировано: МО РФ

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный информационный бюллетень МО РФ, на двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

“В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано.

Проведено патрулирование по четырем маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре.

Инженерно-саперными группами миротворческого контингента продолжается проверка и очистка местности от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В течение суток очищено 0,25 га территории, обезврежен 1 взрывоопасный предмет.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2 359,95 га территории, 689,5 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 258 взрывоопасных предметов.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении”, - отмечается в сообщении МО РФ.