В Италии заявили о поддержке новых антироссийских санкции ЕС
20:22, 5 Апрель, 2022
Италия полностью поддерживает санкционную линию Евросоюза в отношении РФ и настаивает на проведении независимого расследования по событиям в Буче. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник премьер-министр Марио Драги.
"Италия и ЕС поддерживают украинский народ в его борьбе за мир и свободу. Еврокомиссия только что объявила о новом пакете санкций в отношении Москвы. Италия полностью поддерживает линию ЕС и озвученные ограничительные меры", - сказал Драги.
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