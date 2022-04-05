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В Италии заявили о поддержке новых антироссийских санкции ЕС

В Италии заявили о поддержке новых антироссийских санкции ЕС

Италия полностью поддерживает санкционную линию Евросоюза в отношении РФ и настаивает на проведении независимого расследования по событиям в Буче. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник премьер-министр Марио Драги.

"Италия и ЕС поддерживают украинский народ в его борьбе за мир и свободу. Еврокомиссия только что объявила о новом пакете санкций в отношении Москвы. Италия полностью поддерживает линию ЕС и озвученные ограничительные меры", - сказал Драги.


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