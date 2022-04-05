Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом отбыл в Брюссель

Премьер-министр Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом отбыл в Брюссель.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян проведет беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.