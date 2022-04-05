Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники коснулись вопросов повестки армяно-американских отношений и подчеркнули важность дальнейшего развития и укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах. Премьер-министр поблагодарил американскую сторону за оказываемую Армении поддержку в реализации демократических реформ и отметил, что дальнейшее укрепление демократии является политикой правительства Армении.

Никол Пашинян и Энтони Блинкен коснулись происходящих на Южном Кавказе процессов, растущей напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Никол Пашинян представил сложившуюся в Арцахе вследствие действий азербайджанских подразделений ситуацию, гуманитарные проблемы и подчеркнул важность адресной реакции США.

Стороны отметили важность обеспечения стабильности и мира в регионе, подчеркнув важность деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Также была затронута трехсторонняя встреча, которая состоится в Брюсселе 6 апреля.

Премьер-министр Армении и госсекретарь США обменялись мнениями о возможностях демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, разблокирования коммуникаций в регионе, а также о диалоге между Арменией и Турцией.

Были также затронуты происходящие на международной арене процессы, в том числе ситуация в Украине.