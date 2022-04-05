Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили

Премьер-министр Никол Пашинян принял прибывшую в Армению с двухдневным официальным визитом делегацию во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостей, премьер-министр отметил: “Думаю, что армяно-грузинские отношения переживают особый период, и мы можем увидеть новую динамику, новое настроение, новые перспективы на политическом уровне. Очевидно, что между правительствами и парламентами наших стран существует обоюдное желание к более тесному сотрудничеству, которое, по моему убеждению, вытекает из желания наших народов к более тесному сотрудничеству и взаимодействию. И я надеюсь, что благодаря политическим отношениям на высоком уровне и активности мы сможем отразить это желание в институциональным ключе в отношениях между нашими двумя странами. Еще раз приветствую вас и очень рад этой встрече”.

Шалва Папуашвили поблагодарил за теплый прием и отметил: “Хочу выразить свое глубокое уважение к Вам и армянскому народу, который поддерживает Вас в таком духе. Как Вы отметили, сегодня армяно-грузинские отношения очень тесные. Особенно это проявляется на уровне премьер-министров. И этим визитом я хочу еще раз подтвердить, что как между премьер-министрами, так и между спикерами парламентов налажены такие тесные отношения. Мы обсуждали и говорили о том, что эти встречи, эти отношения должны быть не только официальными, но и на уровне групп дружбы, комиссий и аппаратов. И мы также говорили о том, что сегодня, когда перед регионом стоят такие вызовы, мы должны суметь сделать все, чтобы построить прочный мир в регионе”.

Шалва Папуашвили добавил, что в этом году Армения и Грузия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, что является хорошей возможностью еще раз оценить дружбу и многовековую совместную историю двух стран.

В ходе встречи собеседники коснулись дальнейшего развития армяно-грузинских отношений и происходящих на Южном Кавказе, а также на международной арене процессов.