В ООН поприветствовали готовность России и Украины продолжать переговоры

ООН приветствует готовность России и Украины продолжать переговоры, прогресс должен трансформироваться в конкретные действия. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Она подчеркнула, что "дипломаты сохраняют усилия" по прекращению боевых действий, "к ним относятся прямые переговоры представителей России и Украины". "Мы приветствуем готовность сторон продолжать работу с целью достижения взаимопонимания, - продолжила она. - Любой прогресс, достигнутый на переговорах, должен трансформироваться в конкретные действия".