НАТО придется сотрудничать с Россией и преодолевать трудности в отношениях: Столтенберг

НАТО придется взаимодействовать с Россией и преодолевать трудности в отношениях, которые кардинально изменились с начала 1990-х годов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Наши отношения с Россией кардинально изменились, - сказал он. - Россия отошла от основополагающего соглашения НАТО - РФ, позволявшего облегчить диалог между альянсом и Россией в 1990-х годах".

По словам Столтенберга, альянсу и России не удалось прийти к тому варианту сотрудничества, к которому страны НАТО стремились все прошедшие годы.

"В то же время нам придется продолжать взаимодействие с Россией, - подчеркнул генсек. - Россия - наш сосед, и нам также придется преодолевать трудности в отношениях, в том числе [добиваться] снижения рисков, повышения прозрачности, устранения противоречий и решения проблем, связанных с темой контроля над вооружениями".