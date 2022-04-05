В Армении есть закрытые автодороги: Ларс закрыт для грузовых автомобилей

Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты․

Из-за повреждения моста на участке Лусагюх-Ерасхаун Армавирского региона автодороги М-3, автодорога закрыта для грузовых автомобилей: установлена альтернативная автодорога Акнашен-Гай-Мецамор-Джрарат.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ. автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей․