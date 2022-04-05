Эстония вышлет 14 российских дипломатов

Эстония закрывает генеральное консульство России в Нарве, канцелярию консульского отдела в Тарту, а также высылает 14 сотрудников. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении на сайте МИД республики.

"Сегодня Эстония вызвала Владимира Липаева, посла Российской Федерации в Эстонии, чтобы вручить дипломатическую ноту о закрытии генерального консульства Российской Федерации в Нарве и канцелярии консульского отдела российского посольства в Тарту. Эстония также решила выслать и объявить персонами нон грата их 14 сотрудников, из них семь с дипломатическим статусом", - указано в сообщении.

Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер сообщил, что российские сотрудники должны покинуть страну до 30 апреля. "Вольмер подчеркнул, что действия России на Украине неприемлемы. Россия также должна вывести свои силы с Украины и взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный войной", - указано в заявлении.