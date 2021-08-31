Предстоящие на 6 апреля мероприятия
18:07, Апрель 05, 2022
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- 20:13 Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом отбыл в Брюссель
- 20:05 Новый глава МИД Грузии приглашен на встречу министров иностранных дел НАТО
- 20:02 Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном
- 19:51 Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили
- 19:33 В НАТО не собираются отправлять войска и авиацию на Украину
- 19:25 В ООН поприветствовали готовность России и Украины продолжать переговоры
- 19:10 НАТО придется сотрудничать с Россией и преодолевать трудности в отношениях: Столтенберг
- 19:00 В Армении есть закрытые автодороги: Ларс закрыт для грузовых автомобилей
- 18:43 Эстония вышлет 14 российских дипломатов
- 18:08 Премьер-министр Пашинян принял участников программы “иГорц”
- 18:07 Предстоящие на 6 апреля мероприятия
- 18:02 Президент Армении принял делегацию во главе со спикером парламента Грузии
- 17:29 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 493 млн
- 17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-04-22
- 17:25 Азиатские индексы выросли - 05-04-22
- 17:09 На пленарном заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО представлены провокации Азербайджана
- 17:08 Россия и Украина обменялись военнопленными
- 16:52 АКБА Банк поможет организации фестиваля «Дни вина Еревана»
- 16:42 Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes
- 16:39 Польша подписала соглашение о поставке 250 американских танков Abrams
- 16:36 Католикос Всех Армян принял членов группы дружбы Великобритания-Армения Парламента Великобритании
- 15:59 Куба отменяет все ковидные ограничения для туристов
- 15:47 По тоннельному водоканалу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 23 млн 503 000 куб/м воды
- 15:43 СМИ: НАТО сообщила о прогрессе в подготовке новых боевых групп на восточном фланге
- 15:34 Председатель Парламента Грузии посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберда
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