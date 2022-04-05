Президент Армении принял  делегацию во главе со спикером парламента Грузии

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял делегацию во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян отметил, что такие встречи придают особую динамику развитию и дальнейшему углублению сотрудничества между нашими странами, и они должны быть как можно более частыми. Президент подчеркнул, что этот визит имеет особое значение, так как проходит в юбилейный год 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией.

В контексте установления безопасности и стабильности в регионе президент Хачатурян представил усилия Армении по установлению долгосрочного мира, подчеркнув защиту прав армян Нагорного Карабаха.

Выразив признательность за прием, спикер парламента Грузии поздравил Ваагна Хачатуряна со вступлением в должность президента. Он отметил, что официальный визит возглавляемой им делегации направлен на углубление нынешних отношений между двумя дружественными странами и обсуждение перспектив сотрудничества.

Шалва Папуашвили выразил поддержку усилиям по установлению мира в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что они выступают за решение вопросов путем диалога, и готовы сыграть свою роль и внести свой вклад в этом вопросе.

Стороны обменялись мнениями по повестке дня армяно-грузинского сотрудничества.