Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

Президент Армении принял  делегацию во главе со спикером парламента Грузии

Президент Армении принял  делегацию во главе со спикером парламента Грузии

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял  делегацию во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян отметил, что такие встречи придают особую динамику развитию и дальнейшему углублению сотрудничества между нашими странами, и они должны быть как можно более частыми. Президент подчеркнул, что этот визит имеет особое значение, так как проходит в юбилейный год 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией.

В контексте установления безопасности и стабильности в регионе президент Хачатурян представил усилия Армении по установлению долгосрочного мира, подчеркнув защиту прав армян Нагорного Карабаха.

Выразив признательность за прием, спикер парламента Грузии поздравил Ваагна Хачатуряна со вступлением в должность президента. Он отметил, что официальный визит возглавляемой им делегации направлен на углубление нынешних отношений между двумя дружественными странами и обсуждение перспектив сотрудничества.

Шалва Папуашвили выразил поддержку усилиям по установлению мира в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что они выступают за решение вопросов путем диалога, и готовы сыграть свою роль и внести свой вклад в этом вопросе.

Стороны обменялись мнениями по повестке дня армяно-грузинского сотрудничества.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]