Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 493 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 493 млн 675 тыс. 18. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 169 тыс. 931 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США – 81 млн 495 тыс. 644 и 997 тыс. 127.

Индия – 43 млн 29 тыс. 839 и 521 тыс. 416.

Бразилия – 30 млн 15 тыс. 357 и 660 тыс. 570.

Франция – 26 млн 218 тыс. 724 и 143 тыс. 699.

Великобритания – 21 млн 522 тыс. 955 и 166 тыс. 378.

Германия – 21 млн 769 тыс. 26 и 130 тыс. 713.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 792,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 16 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 тыс. 69, Франции - 2 тыс. 177, Великобритании - 2 тыс. 420, Германии - 1 тыс. 551.