Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-04-22

ЕРЕВАН, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 апреля, курс доллара США сократился на 1.56 драмa и составил 481.59 драм. Курс евро сократился на 3.35 драмa и составил 528.26 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 5.79 драм. Курс британского фунта сократился на 0.69 драмa и составил 632.09 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 82.84 драмa и составила 29887.75 драм. Цена серебра сократилась на 1.63 драмa и составила 381.90 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.