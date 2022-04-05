Азиатские индексы выросли - 05-04-22
ТОКИО, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.19% и составил 27787.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1949.12 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3282.72 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 22502.31 пункта.
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