Россия и Украина обменялись военнопленными

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86, передает Арменпресс.

"Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся", — сообщила она РИА Новости.

В списки также были включены сотрудники Росатома, однако впоследствии украинская сторона их исключила.

По словам омбудсмена, в число пленных попали еще более десяти российских моряков, однако им пока не дают возможности вернуться. Кроме того, Москва работает над возвращением 90 дальнобойщиков.

Накануне Минобороны предложило находящимся в Мариуполе украинским военным, националистам и иностранным наемникам прекратить сопротивление и выйти из города по специальному коридору в сторону контролируемого Киевом Запорожья.