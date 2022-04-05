На пленарном заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО представлены провокации Азербайджана

На пленарном заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО 4 апреля постоянный представитель Республики Армения, посол Кристиан Тер-Степанян выступил с речью.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении посол коснулся осуществляемых в эти дни Азербайджаном провокационных действий, нарушающих жизненно важные права армян Арцаха, в том числе права на образование. Было отмечено, что из-за того, что на несколько недель была нарушена работа снабжающего Нагорный Карабах газопровода, мирное население Арцаха в холодных зимних условиях столкнулось с настоящей гуманитарной катастрофой.

Посол Кристиан Тер-Степанян выразил обеспокоенность в связи с обстрелом азербайджанскими вооруженными силами 24-25 марта армянской гражданской инфраструктуры и вторжением в село Парух в Нагорном Карабахе, призвав международное сообщество принять меры для предотвращения эскалации ситуации в Южный Кавказ.

Было подчеркнуто, что основной целью проводимой Азербайджаном политики насилия в отношении армянского населения Нагорного Карабаха является проведение этнической чистки, которая сопровождается актами разрушения, вандализма в отношении армянских культурных ценностей и попытками присвоения армянского культурного наследия.

Было отмечено, что уже более года Азербайджан блокирует осуществление экспертной миссии ЮНЕСКО в Нагорном Карабахе для наблюдения за уничтожением армянского культурного наследия и другими актами вандализма.

Посол подтвердил необходимость быстрых действий в сложившейся ситуации, призвав генерального директора ЮНЕСКО продолжить свои усилия по направлению независимой экспертной миссии в Нагорный Карабах и прилегающие районы.