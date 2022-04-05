Меморандум подписан: АКБА Банк поможет организации фестиваля «Дни вина Еревана» и выступит генеральным спонсором фестиваля в течение следующих двух лет. Развитие сельского хозяйства, виноделия и туризма имеет для банка стратегическое значение.

«Дни вина» объединяют истинных ценителей вина. На ежегодном фестивале, проводимом на улице Сарьяна, проходит дегустация армянских вин, большой показ винных заводов и местных блюд. Фестиваль привлекает в Ереван тысячи гастрономических туристов.

В последующие годы фестиваль будет проходить в последние дни первой недели июня.

«АКБА Банк со дня основания позиционируется как структура содействия сельскому хозяйству. Фестиваль «Дни вина Еревана» для нас интересная программа, потому что мы имеем дело с туристами, приезжающими в Армению, с людьми, которые хотят побывать на празднике, отрадно, что есть такая возможность. Мы будем участвовать, и доставлять эту радость нашим клиентам и партнерам. Мы должны содействовать тому, чтобы досуг в нашей стране был интересным и содержательным для приезжающих людей, чтобы они рассказывали об этом и другим, и тем самым поддерживали эту сферу. В этом году мы проводим мероприятие с нашим партнером, платежной системой Visa. Как и в прошлый раз, и в этот раз мы выбрали всемирно известного партнера. Мы и впредь будем следовать этому принципу, потому что таким образом заметность мероприятия и страны бывает достаточно высокой», - сказал заместитель генерального директора АКБА Банка Арсен Мелконян.

«Дни вина Еревана» - это площадка, объединяющая несколько важных направлений развития экономики Армении. Это виноделие с его виноградарством, сельским хозяйством и туризмом. Республика Армения становится первым бенефициаром этого сотрудничества», - сказала соучредитель и директор EventTura Мэри Бадалян.

Развитие событийного туризма может сделать Армению одним из главных туристических направлений мира.

Банк контролируется Центральным банком Армении.