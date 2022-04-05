Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по ÙáÉ³áверсии журнала Forbes. Соответствующая информация приводится во вторник на сайте издания, передает Арменпресс.

По его данным, к настоящему моменту состояние Маска оценивается в $219 млрд. В тройку лидеров рейтинга также вошли основатель и глава компании Amazon Джефф Безос, который до 2022 года возглавлял список богатейших людей мира на протяжении четырех лет подряд, и Бернар Арно - президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Их состояния авторы исследования оценили в $171 млрд и $158 млрд соответственно.

Пятерку лидеров замыкают основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($129 млрд) и глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($118 млрд).

Согласно 34-му ежегодному рейтингу богатейших людей мира по версии Forbes, совокупное состояние миллиардеров за год сократилось на $400 млрд, до $12,7 трлн, а их число уменьшилось на 87, до 2 668.