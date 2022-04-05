Польша подписала соглашение о поставке 250 американских танков Abrams

Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams, как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее согласие на продажу Польше танков Abrams дали госдеп и конгресс США. Контракт предусматривает поставку Польше 250 танков Abrams новейшей модификации M1A2 SEPv3. Помимо 250 боевых машин Польша покупает в рамках подписанного контракта логистический и учебный пакеты, в частности, тренажеры экипажа танка. Общая сумма, выделенная на программу закупки танков, составляет около 6 миллиардов долларов. Польские военные заявляли ранее, что это будет самая крупная закупка вооружения в истории Войска Польского.

Руководство Минобороны не скрывает, что танки Abrams будут дислоцированы в восточной части страны, в первую очередь в 18-й механизированной дивизии и 1-й танковой бригаде.