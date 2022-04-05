Католикос Всех Армян принял членов группы дружбы Великобритания-Армения Парламента Великобритании

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 4 апреля в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял членов группы дружбы Великобритания-Республика Армения Парламента Соединенного Королевства во главе с руководителем группы Тимом Лоутоном. Как сообщили «Арменпресс» в Информационной системе Первопрестола, на встрече присутствовал и чрезвычайный и полномочный посол Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Варужан Нерсесян.

Приветствуя визит делегации группы дружбы Великобритания-Армения в Армению, Католикос Всех Армян выразил признательность присутствующим за содействие и постоянное внимание в деле защиты прав народа Арцаха.

Его Святейшество выразил обеспокоенность новыми посягательствами на право народа Арцаха жить мирно и продолжающимися военными действиями, а также проблемами сохранения армянского исторического духовного и культурного наследия. Армянский патриарх отметил важность последовательных усилий международного сообщества в направлении возвращения всех пленных.

Католикос Всех Армян с удовлетворением отметил тесное сотрудничество между группой дружбы Великобритания-Армения и армянской общиной Великобритании.

Руководитель группы Тим Лоутон отметил важность усилий во имя установления мира в Арцахе и защиты права арцахских армян на безопасную жизнь, и выразил готовность в связи с этим оказывать содействие армянскому народу в Парламенте Великобритании.

По случаю визита патриарх всех армян выразил свою благодарность члену Палаты лордов Великобритании и бывшему вице-спикеру баронессе Кэролайн Кокс за защиту права арцахских армян на свободную и независимую жизнь в различных международных инстанциях и постоянно оказываемую Арцаху поддержку.

В ходе беседы член группы дружбы Великобритания-Армения и Палаты лордов, епископ англиканской церкви Ковентри Кристофер Джон Боксворт передал Его Святейшеству приветствия от архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Епископ Ковентри также поинтересовался состоянием армянского духовного и культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Верховный Патриарх рассказал о работах, проводимых Первопрестолом в деле сохранения святынь духовного и культурного наследия Арцаха.