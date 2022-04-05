Куба отменяет все ковидные ограничения для туристов

Минздрав Кубы сообщил об отмене всех санитарных требований для самостоятельных путешественников с 6 апреля, сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для въезда больше не понадобятся. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

В январе этого года власти освободили от предъявления ковид-документов пакетных туристов, теперь эта мера распространится на всех остальных. Причина ослабления ограничений — улучшение эпидемиологической ситуации.

Для въезда иностранцам, в том числе россиянам, больше не нужны никакие справки, из обязательных требований сохраняется только масочный режим. Однако уточняется, что по прибытии путешественников все же могут отправить на выборочное тестирование на коронавирус.

Прямых рейсов из России на Кубу сейчас нет: добраться до Гаваны можно с пересадкой в Стамбуле.