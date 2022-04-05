По тоннельному водоканалу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 23 млн 503 000 куб/м воды

По состоянию на 4 апреля 2022 года уровень воды озера Севан зафиксирован на отметке 1 900 метров 46 сантиметров над уровнем моря. Как сообщили «Арменпресс» в Службе «Армгидромет» МЧС РА, уровень воды озера на 18 сантиметров ниже отметки того же дня прошлого года, однако на 8 сантиметров поднялся по сравнению с показателем, зарегистрированным на начало февраля этого года.

Согласно тому же источнику, в период с января по 4 апреля этого года по туннельному водоканалу Арпа-Севан и подземными потоками в озеро Севан поступило 23 миллиона 503 000 куб/м воды. В реках, впадающих в Севан, наблюдается увеличение уровня воды.

Хосров Хлгатян