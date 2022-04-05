СМИ: НАТО сообщила о прогрессе в подготовке новых боевых групп на восточном фланге

НАТО заявила о прогрессе в укреплении восточного фланга - четыре новые многонациональные боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии достигли первого уровня боевой готовности. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

По его данным, первоначально НАТО не стала уведомлять о точном составе и численности создаваемых на восточном фланге боевых групп. Однако, согласно информации от 21 марта, как пишет DPA, в то время в Словакии уже находилось 2 100 солдат из таких стран, как Германия, Нидерланды, Чехия и США. В Венгрии было размещено 800 солдат из Хорватии, в Болгарии 900 из США и в Румынии 3 300 из Франции, Бельгии, Италии и США. Новые боевые группы предназначены для дальнейшего повышения потенциала сдерживания и обороны на фоне проведения специальной военной операции России на Украине.

До сих пор, как подчеркивает агентство, НАТО располагала постоянными многонациональными подразделениями только в прибалтийских государствах - Эстонии, Латвии и Литве, а также в Польше. Обычно подобные боевые группы насчитывают от 1 000 до 1 200 военных, но недавно их численность была значительно увеличена в связи с событиями на Украине.