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Председатель Парламента Грузии посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберда

Председатель Парламента Грузии посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберда

По приглашению спикера НС РА Алена Симоняна в Армении с двухдневным официальным визитом находится делегация во главе со спикером Парламента Грузии Шалвой Папуашвили. В сопровождении вице-спикера НС РА, руководителя группы дружбы Армения-Грузия Рубена Рубиняна делегация посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберда. Об этом «Арменпресс»  сообщили в Национальном собрании.

Члены делегации возложили венок и цветы к вечному огню памяти жертв Геноцида армян, почтили память святых мучеников. В Музее-институте Геноцида армян они ознакомились с документами по истории геноцида ХХ века.


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