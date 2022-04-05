Высокий уровень отношений между Арменией и Грузией - один из факторов безопасности на Южном Кавказе: Ален Симонян

5 апреля по приглашению председателя Национального собрания РА Алена Симоняна с официальным двухдневным визитом в Армению прибыла делегация, возглавляемая председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, вначале состоялась превентивная беседа председателей Парламентов Армении и Грузии, за которой последовало обсуждение в расширенном составе.

Приветствуя гостей, Ален Симонян констатировал, что наша страна заинтересована в дальнейшем развитии особых добрососедских отношений с Грузией. Ален Симонян напомнил, что эта позиция выражена и в программе правительства Армении на 2021-2026 годы.

Прозвучали взаимные поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией.

Стороны констатировали, что углубление многоплановых отношений между двумя странами имеет важное значение.

Председатель НС РА выразил уверенность, что укрепление взаимного доверия, продолжительного диалога и сотрудничества между странами будет способствовать региональной безопасности и стабильности.

Обе стороны подчеркнули повышение роли Парламентов Армении и Грузии после конституционных поправок. Стороны признали сотрудничество между законодательными органами как одно из важных направлений отношений между государствами.

В ходе обсуждения говорилось о более тесном сотрудничестве между межпарламентскими группами дружбы. Также были озвучены предложения сторон по другим форматам парламентского сотрудничества, которые будут документально оформлены в ближайшее время.

Касаясь вопросов региональной безопасности и последствий 44-дневной войны, Ален Симонян отметил, что высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

Спикер Парламента посчитал безотлагательным четкий ответ международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса, а также незамедлительное и беспрепятственное присутствие международных гуманитарных организаций в Нагорном Карабахе.

Партнеры также обменялись мнениями о членстве в ЕС, обсудив приоритеты европейской интеграции Грузии.

После расширенной встречи спикер парламента Грузии сделал запись в Книге почетных гостей НС Армении, после чего посадил ель во дворе НС.

В ходе официального визита делегация во главе со спикером Парламента Грузии встретится с премьер-министром РА Николом Пашиняном, президентом РА Ваагном Хачатуряном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Запланирована также встреча с Католикосом всех армян Гарегином II.