Власти Китая согласились принять верительные грамоты дипломатов, направленных представителями движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) в посольство Афганистана в КНР. Как передает Арменпресс, об этом сообщает афганское информационное агентство Khaama Press.

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки сообщил журналистам, что руководство республики выражает благодарность КНР за гуманитарную помощь и разрешение ввозить в страну афганские культуры и продукты.

По словам Муттаки, отсутствие безопасности и нестабильность последних двух десятилетий в стране закончились, благодаря чему Афганистан может превратиться в экономический центр и связующее звено между Центральной и Южной Азией.

"Мы стремимся предоставить афганским торговцам благоприятную почву для инвестиций внутри страны и работы на благо своей страны. У нас будет процветающая и развитая страна, где не будет экономических беженцев", - заявил Муттаки, чьи слова приводит агентство.

Кроме того, он заявил, что движение привержено тому, чтобы не допустить использование территории Афганистана для угроз другим странам.