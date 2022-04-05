Администрация Гегаркуника и армянский филиал «Ворлд Вижн Интернейшнл» подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает «Арменпресс», перед подписанием меморандума координаторы региональных программ «Ворлд Вижн Армения» в Гаваре и Чамбараке Нарине Асатрян и Роза Барсегян представили губернатору Гегаркуникской области программу, реализуемую Чамбаракским, Гаварским и Варденисским районами, которая ориентирована на детей общин.

«В основном мы работаем с социально незащищенными семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. Мы работаем с 638 детьми из 240 наиболее уязвимых семей по программам индивидуального развития, в том числе и по Программе сокращения бедности. Мы реализуем различные программы содействия, которые сокращают нищету и увеличивают доходы в семьях-бенефициарах. Это сельскохозяйственные, ремесленные, программы развития финансовой грамотности, социальной направленности, которые дают свои положительные результаты. Мы придаем большое значение роли Центров «Навак», а также открытых нами многолетних групп в школах, в которых 554 ребенка получают питание и готовят после уроков домашние задания, одновременно обучаясь жизненным навыкам и получая профессиональную ориентацию. Для духовного образования мы сотрудничаем с Гегаркуникской епархией Армянской Апостольской церкви, организуем экскурсии и летние лагеря. С детьми работают психологи, логопеды и социальные работники», - рассказали Нарине Асатрян и Роза Барсегян.

Губернатор Гегаркуника Карен Саркисян подчеркнул, что областная администрация продолжит поддерживать программы, осуществляемые организацией «Ворлд Вижн Армения», сделает все возможное, чтобы их результаты были более ощутимыми и протекали без проблем или препятствий.

Хосров Хлгатян