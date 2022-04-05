Фон дер Ляйен и Боррель посетят на этой неделе Киев для встречи с Зеленским

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель нанесут на этой неделе визит в Киев для проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил во вторник официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Председатель фон дер Ляйен и верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп) Боррель поедут на этой неделе в Киев, чтобы встретиться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским перед донорским мероприятием в субботу в Варшаве", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе Киев уже посетила глава Европарламента Роберта Метсола.

Евросоюз и Канада проведут 9 апреля в Варшаве международную конференцию доноров помощи Киеву под названием "Встань с Украиной".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, государства ЕС, Великобритания, а также ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.