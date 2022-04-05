Иностранец пытался ввезти в Грузию более 2 кг кокаина
14:40, 5 Апрель, 2022
Грузинские таможенники задержали в Тбилисском международном аэропорту иностранца, который пытался ввезти в страну кокаин. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
При обыске багажа и ручной клади иностранного гражданина обнаружили 2,2 килограмма кокаина. Наркотики находились в тайнике дорожной сумки.
Задержанному предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотиков и в незаконном ввозе наркотиков на территорию Грузии.
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное заключение.
МВД продолжает расследование.
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