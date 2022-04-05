Иностранец пытался ввезти в Грузию более 2 кг кокаина

Грузинские таможенники задержали в Тбилисском международном аэропорту иностранца, который пытался ввезти в страну кокаин. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

При обыске багажа и ручной клади иностранного гражданина обнаружили 2,2 килограмма кокаина. Наркотики находились в тайнике дорожной сумки.

Задержанному предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотиков и в незаконном ввозе наркотиков на территорию Грузии.

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное заключение.

МВД продолжает расследование.