В 18 км к юго-востоку от села Ашоцк произошло землетрясение магнитудой в 2,6
14:24, 5 Апрель, 2022
5 апреля в 13:27 по местному времени (09:27 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА в 18 км к юго-востоку от села Ашоцк Ширакской области Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой в 2.6, с географическими координатами 40.92⁰ северной широты и 44.02⁰ восточной долготы.
Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, сила подземного толчка в эпицентре составила 3-4 балла.
Землетрясение ощущалось в селах Сарагюх и Бавра Ширакской области силой в 2-3 балла.
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