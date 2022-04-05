В 18 км к юго-востоку от села Ашоцк произошло землетрясение магнитудой в 2,6

5 апреля в 13:27 по местному времени (09:27 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА в 18 км к юго-востоку от села Ашоцк Ширакской области Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой в 2.6, с географическими координатами 40.92⁰ северной широты и 44.02⁰ восточной долготы.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, сила подземного толчка в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Сарагюх и Бавра Ширакской области силой в 2-3 балла.