Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Просто на сегодня сказать: "Давайте ни про что не будем больше говорить" - позиция самая простая, она самая простая, сказать: "Я с тобой не буду говорить" <...>. Самое сложное - это говорить, - заявил он журналистам. - И при всей этой позиции (украинской стороны - прим. ТАСС) найти возможности для того, чтобы встречаться, и при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не утратить свою территорию, я считаю, что нужно ставить себе такую планку в отношении этих переговоров".

Зеленский считает, что "у него нет другого выхода", кроме как "брать себя в руки". По его словам, "нужно находить возможности" для таких шагов, как переговоры.

При этом он хотел бы, чтобы позиция Киева на переговорах с Россией была более сильная. По его мнению, это обеспечивается за счет мощного вооружения и объединения общества, хотя "всегда есть желающие" его расколоть. "Нужно выбирать шаги. Не то чтобы у меня нет выхода, для меня это не является проблемой, я абсолютно спокойно принимаю решения. Тебе хочется или не хочется - так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров - вопрос только насколько крепким будешь за столом переговоров, а это зависит от этих важных пунктов", - заявил украинский президент.