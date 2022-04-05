CNN сообщил о тайном испытании гиперзвуковой ракеты в США в марте

Американские военные испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией. Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Согласно собеседнику телеканала в Пентагоне, испытание прошло успешно. Власти США решили не сообщать о проведенном испытании, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, так как в это время президент Джо Байден направлялся в Европу.

По словам чиновника, США испытали гиперзвуковую ракету, разрабатываемую в рамках "Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия" (HAWC). Она была запущена с бомбардировщика B-52.

Телекомпания подчеркивает, что это второе успешное испытание гиперзвукового оружия в рамках программы HAWC. Первое состоялось в сентябре прошлого года.