Эксперт: санкции против России могут привести к потоку беженцев из Африки

Бездумно присоединяясь ко всем антироссийским санкциям Вашингтона и Лондона, Европа попала в ловушку, помимо беженцев из Украины в ближайшее время на континент может хлынуть неуправляемый поток беженцев из Африки. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов.

"Принимая в спешке и на эмоциях очередные пакеты антироссийских санкций, Европа оказалась в ловушке антироссийских инициатив Вашингтона и Лондона, находящихся вдали от европейских проблем. Кроме беженцев с Украины, на континент в ближайшее время может хлынуть невиданный и неуправляемый поток беженцев из Африки. Дорожки, как говорится, уже протоптаны, люди знают, в какие европейские страны бежать", - сказал Борисов.

Дело в том, что санкции, по его словам, усугубили процесс повышения в мире цен на зерно и на продовольствие в целом, начавшееся еще в связи с ковидом. "Возникшая сейчас ситуация грозит страшным продовольственным кризисом в странах Африки. Ведь Россия и Украина – основные поставщики зерна на мировом рынке вообще, и в Африке, в частности, где хлеб, к слову, – главный продукт питания", - напомнил Борисов.

Эксперт считает, что политики в Европе начинают осознавать весь ужас сложившегося положения и бьют тревогу. "Во всяком случае, в отличие от своих коллег из Соединенных Штатов и Великобритании, европейские политики, полагаю, будут думать, как выйти из западни, как остановить возможные последствия, как способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине", - заключил он.