В России поддержали идею референдума в Южной Осетии, заявил Бибилов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Могу сказать, что ведущие политики, ведущие политологи полностью поддерживают эту идею, дают оценки этому заявлению, и они прекрасно знают, что это на самом деле очень важно для всего народа Осетии", - сказал он.

По словам Бибилова, решение провести референдум поддержали "депутаты Государственной думы, сенаторы, те серьезные политические деятели, которые говорят о том, что это правильные шаги, это необходимо сделать, это необходимо и для безопасности республики Южная Осетия, это необходимо и для объединения народа это очень важно, эта поддержка".

Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.