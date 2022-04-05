Спикер Парламента Грузии с официальным визитом посетит Армению
12:09, 5 Апрель, 2022
Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 5-6 апреля с официальным визитом посетит Армению.
Как передает «Арменпресс», официальный сайт Парламента Грузии сообщает, что запланированы встречи Папуашвили с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Шалва Папуашвили встретится и с Католикосом Всех Армян Гарегином II.
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