Спикер Парламента Грузии с официальным визитом посетит Армению

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 5-6 апреля с официальным визитом посетит Армению.

Как передает «Арменпресс», официальный сайт Парламента Грузии сообщает, что запланированы встречи Папуашвили с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Шалва Папуашвили встретится и с Католикосом Всех Армян Гарегином II.