КНДР пригрозила Южной Корее ядерной войной

Пхеньян применит ядерное оружие, если Южная Корея "пойдет на военную конфронтацию", об этом, как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

"Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг", - цитирует агентство слова Ким Ё Чжон.

Она также отметила, что было "очень большой ошибкой" со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Ким Ё Чжон назвала южнокорейского министра обороны Со Ука "мусором" за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких заявлений для Сеула.

Сестра Ким Чен Ына осудила высказывание Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее. Министр заявил о способности наносить удары по "источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам" в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку "передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера".