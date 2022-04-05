Польша сообщила о прибытии более 2,5 млн беженцев с Украины с 24 февраля

Число украинских беженцев, которые прибыли в Польшу с момента начала российской военной операции на Украине, превысило 2,5 млн. Такие данные приводятся во вторник в Twitter на странице пограничной охраны республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С 24 февраля в Польшу с Украины приехали уже 2,5 млн человек", - отмечается в сообщении. "Вчера, 4 апреля, сотрудники погранохраны оформили 18,5 тыс. приезжающих, что на 17% меньше по сравнению с показателями, зафиксированными днем ранее (22,3 тыс.). Сегодня до 07:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) - 3,8 тысячи, рост на 11%", - указывается в тексте.

"Из Польши на Украину с 24 февраля выехали 471 тыс. человек", - проинформировали пограничники.