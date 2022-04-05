Министр иностранных дел Южной Кореи примет участие во встрече НАТО 7 апреля

Министр иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ён примет участие в четверг во встрече глав МИД стран НАТО и партнеров альянса. Как передает Арменпресс, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Южной Кореи на своем сайте.

"Чон Ый Ён примет участие в совместной встрече министров иностранных дел стран НАТО и партнеров организации в Брюсселе, обсудит предложения по укреплению международного порядка и глобальные вызовы безопасности, в том числе ситуацию на Украине", - сказано в сообщении южнокорейского министерства.

НАТО пригласила к участию четыре страны из Азиатско-Тихоокеанского региона: Республику Корея, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Чон Ый Ён планирует затронуть ситуацию на Украине, сотрудничество между НАТО и Южной Кореей, проблему Корейского полуострова, добавили южнокорейские дипломаты.